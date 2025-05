L’uomo ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga per le vie della città fino a raggiungere la statale 106 dove è stato bloccato da alcune volanti

Gli agenti della squadra volanti della questura di Crotone hanno arrestato un uomo crotonese di 32 anni, R.D., responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni degli stessi poliziotti intervenuti. Tutto ha avuto inizio in Piazza Pitagora, durante un normale posto di blocco notturno. Gli agenti delle volanti hanno intimato l'alt a una Fiat Idea grigia in transito, ma il conducente ha ignorato il segnale e si è dato alla fuga, accelerando bruscamente.

Da lì è iniziato un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro, con il fuggitivo che ha messo in serio pericolo l'incolumità di pedoni e automobilisti, sfiorando un passante sulle strisce pedonali e rischiando la collisione con un altro veicolo. Durante la fuga, l'uomo ha compiuto numerose manovre pericolose e vietate nel cuore della città, costringendo i passanti a rifugiarsi sui marciapiedi.

Le pattuglie, nel frattempo, hanno chiesto rinforzi, dando vita a un'azione coordinata che ha coinvolto diverse volanti. L'inseguimento è proseguito fino alla Statale 106, dove uno dei veicoli della Polizia ha tentato di bloccare la corsa del fuggitivo posizionandosi di traverso sulla carreggiata. Nonostante un iniziale rallentamento che faceva presumere la resa, il conducente ha improvvisamente tentato di speronare l'auto della Polizia. Solo grazie a una manovra rapida gli agenti hanno evitato l'impatto.

Poco dopo, con l'intervento di altre due volanti che hanno affiancato il veicolo in fuga, si è riusciti a bloccare definitivamente il mezzo.

Il 32enne ha tentato un'ultima fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e immobilizzato. Durante le fasi dell'arresto, gli agenti hanno riportato lievi ferite causate dalla resistenza fisica dell'uomo, rendendo necessario il loro trasferimento al pronto soccorso per le cure del caso. La successiva perquisizione personale e del veicolo non ha portato al rinvenimento di oggetti illeciti, ma l'uomo è risultato positivo all'alcol test. Già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, e gli è stata ritirata la patente di guida. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità giudiziaria.