I ladri sono entrati all’interno dei locali dopo aver segato le sbarre di una finestra portando via i sacchetti con le monete versate dagli automobilisti nei parcometri

Ammonta a circa 60.000 euro il bottino trafugato, la notte scorsa, da ignoti ladri all'interno degli uffici degli ausiliari del traffico di Akrea, la società municipalizzata che si occupa della riscossione dei ticket per le soste automobilistiche a pagamento, le cosiddette "strisce blu".

I ladri sono penetrati nei locali, ubicati nel pieno centro cittadino, dopo aver segato le sbarre di una finestra e, malgrado la presenza delle telecamere di sorveglianza, hanno portato via i sacchetti con le monete versate dagli automobilisti nei parcometri e via via raccolti dagli addetti.

I Carabinieri del nucleo investigazioni scientifiche hanno svolto i rilievi ed hanno acquisito le riprese della videosorveglianza. (Agi)