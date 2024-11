I 300 immigrati del centro di Isola Capo Rizzuto hanno protestato, questa mattina, bloccando la statale ionica 106 che passa davanti la struttura ed è vicino all’aeroporto

I 300 immigrati, ospiti al centro di accoglienza per richiedenti asilo Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, hanno protestato questa mattina, bloccando la statale ionica 106. Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine che hanno cervato di convincere i manifestanti a desistere dalla protesta. L'Anas, intanto, ha provvisoriamente chiuso il tratto al km 236,6 della statale 106 in località Sant'Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Secondo alcune indiscrezione i motivi all’origine della protesta sarebbero i ritardi con cui vengono rilasciati i documenti necessari alla concessione del visto e, inoltre, secondo quanto dichiarato da Leonardo Sacco, vicepresidente nazionale della Misericordia, gli immigrati sarebbero in protesta perché vorrebbero “il wi-fi libero nella struttura, denaro in luogo dei pocket money e avanzano lamentele per la presenza nel menu di portate, come le lasagne, a loro non gradite”.