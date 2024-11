Il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta di confisca dei beni del gruppo imprenditoriale che fa capo ai Vrenna. Per i giudici, sono totalmente estranei alla criminalità organizzata. Salvo anche il Crotone calcio.

Il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta arrivata dalla Dda di Catanzaro sul gruppo Vrenna. Secondo la Direzione distrettuale antimafia, il gruppo sarebbe contiguo alle cosche mafiose del crotonese. A sostenerlo vari collaboratori di giustizia, come Pino Vrenna, Luigi Bonaventura e Vincenzo Marino, secondo cui gli imprenditori avrebbero sempre pagato per evitare attentati e danneggiamenti alle loro aziende.



Tesi totalmente respinta dal Tribunale di Crotone, con Pirruccio presidente, Barbetta e Angiuli a latere. Per i giudici non solo non ci sono i pressupposti per il sequestro, ma al contrario di quanto sostenuto dalla Dda, i Vrenna sarebbero totalmente estranei alle consorterie mafiose, da cui negli anni avrebbero subito angherie e danni.



"Il Collegio ritiene - si legge nel provvedimento - che la proposta debba essere rigettata sia con riferimento alla misura reale (confisca) sia con riferimento a quella personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) difettando, per entrambi i proposti, elementi di pericolosita' sociale riconducibili alla categorie soggettive previste dall'art. 4 del Codice antimafia". Accolta in pieno dal Tribunale la tesi difensiva che si basava, fra l'altro, sulle contraddizioni fra le dichiarazioni dei collaboratori usate dalla Dda e quelle, contrastanti, trovate dalla difesa. "Siamo soddisfatti - il commento a caldo degli avvocati Francesco Gambardella e Francesco Verri - per un provvedimento che fotografa la realta' con grande precisione rendendo giustizia alle carte processuali, alle nostre indagini difensive ma soprattutto alla verita' sul gruppo e sui suoi azionisti".(Agi)