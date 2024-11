Sanfilippo passa al Ministero dell'Interno, al suo posto Massimo Gambino che sarà presentato il 4 giugno

Saluta la città di Crotone il questore Claudio Sanfilippo: dopo due anni alla guida della Questura, passa al Ministero dell'Interno, dove lavorerà nella segreteria del vice Direttore Generale con funzioni vicarie. «Sono stati due anni molto intensi – ha dichiarato ai nostri microfoni – che ricorderò sempre con un po' di malinconia perchè questa è una città che ha bisogno di professionisti che si impegnino 24 ore su 24. Anche qui, ahimè, non bisogna mai mollare la presa perchè è una città che ha tante difficoltà, tanti problemi. Vado via lasciando un qualcosa in più, per quanto riguarda la Polizia di Stato, rispetto agli anni passati, perchè lascio un migliore controllo del territorio, lascio una Polizia Giudiziaria migliore che lavora – un esempio che lo dimostra è l'ultima operazione effettuata (si riferisce all'operazione “Sommelier” n.d.r.)».

Ringraziamenti all'operato di Sanfilippo sono giunti anche dal sindaco di Crotone, Ugo Pugliese: «nel ringraziarlo per quanto fatto a nome della comunità – dichiara in una nota il primo cittadino - formulo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire. La città di Crotone ha apprezzato come il dottore Sanfilippo, in questi anni, l’abbia sentita come “propria terra”, profondendo una grande professionalità alla guida della nostra Questura. La città, attraverso il sottoscritto, intende ricambiare l’attaccamento dimostrato esprimendogli il ringraziamento per quanto fatto. Lo faccio con parole semplici ma sentite: grazie di cuore. Ringraziamento che estendo a tutte le Forze di Polizia per il quotidiano impegno al servizio della comunità crotonese che il questore Sanfilippo ha condotto a risultati eccellenti contribuendo ad affermare principi di legalità fondamentali per il nostro territorio. Ancora grazie a questo amico della città. Grazie signor questore. La sua azione è stata preziosa per tutta la comunità di Crotone».

Al posto di Sanfilippo è stato nominato questore Massimo Gambino che si insedierà a Crotone il 4 giugno prossimo.