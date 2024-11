È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in fase di accertamento

Crotone - Nella serata del 15 maggio alle ore 23:15 i Vigili del Fuoco di Crotone sono intervenuti presso la stazione ferroviaria della Città per lo spegnimento di un vagone treno in disuso.

All'arrivo sul posto di tre mezzi VF, una auto pompa serbatoio, una autobotte e l'autoscala per un totale di 8 unita, la situazione era la seguente, le fiamme fuoriuscivano dal vagone treno, probabilmente usato come ricovero da extracomunitari ormai quasi distrutto nelle parti in legno, all'interno vi erano materassi alcune biciclette e indumenti vari ormai quasi tutti carbonizzati.

L'intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme agli altri vagoni anche questi con parti in legno.

Sul posto oltre ai VVF vi era anche la Polizia. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.