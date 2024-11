Lo scontro frontale tra ha coinvolto due vetture che procedevano in direzione opposta. L'impatto ha causato danni ai conducenti, si tratta di uomo e una donna quest'ultima in prognosi riservata

Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 106, al Km 240, nel tratto che collega Isola di Capo Rizzuto e Crotone, nei pressi dell'autovelox in località Sant'Anna. L'impatto ha coinvolto due vetture che procedevano in direzione opposta e che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Nel sinistro sono rimsti feriti i due conducenti dei veicoli - che viaggiavano da soli - trasportati all'ospedale di Crotone. Si tratta di un uomo ed una donna, per quest'ultima la prognosi è riservata. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e pesonale del 118.