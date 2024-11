Incidente mortale ieri pomeriggio a Crotone, sulla statale 106. A perdere la vita un centauro 31enne, Vincenzo Dima, scontratosi frontalmente con una Fiat Multipla all’altezza del centro commerciale Akropolis.

Dopo l’impatto il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino dove è però spirato per via delle ferite riportate. Gli occupanti della vettura sono stati portati anch’essi al pronto soccorso ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.