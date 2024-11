Da primo febbraio sarà operativa la biglietteria alla stazione di Crotone. La notizia è stata diramata da Trenitalia. Secondo quanto appreso, la biglietteria del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:30 all’interno della stazione di Crotone.

«I viaggiatori troveranno – scrive in una nota Trenitalia - ambienti funzionali e accoglienti dove gli operatori saranno a disposizione per fornire informazioni, aiutare nell’acquisto di biglietti e abbonamenti. In stazione sono inoltre sempre disponibili le macchine self service per acquistare ogni giorno i biglietti h24».