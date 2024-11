L’uomo era già stato denunciato nei giorni scorsi per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità in alcuni furti commessi in città

Un uomo di 34 anni di nazionalità afghana, senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina a Crotone dalla polizia dopo aver aggredito alcuni operatori della Squadra Volante che lo avevano fermato per un controllo. Lo straniero, già denunciato la scorsa settimana per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre gli agenti cercavano di avvicinarsi a lui, li ha colpiti con dei calci, dandosi improvvisamente ed incomprensibilmente alla fuga e costringendo i poliziotti a rincorrerlo.

Durante l’inseguimento, in alcuni terreni in località Passovecchio, l’uomo, più volte raggiunto, nel tentativo di divincolarsi, ha procurato diverse lesioni ed escoriazioni agli agenti. A quel punto, valutate le circostanze, i poliziotti sono stati costretti a trarlo in arresto. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

Ulteriori indagini, inoltre, sono in corso per accertare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in alcuni tentativi di furto che si sono registrati negli ultimi giorni sul territorio della città di Crotone e per i quali sono state effettuale diverse segnalazioni tramite numero d’emergenza 113.