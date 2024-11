Un ragazzo di 25 anni è stato allontanato dalla propria abitazione dai poliziotti di Crotone, che sono intervenuti in seguito ad una richiesta di aiuto giunta dalla donna

Come riferito dall’agi, K.D, ucraino di 25 anni, avrebbe minacciato la madre con un coltello. Il giovane non era nuovo a condotte simili nei confronti dei familiari, pertanto per tutelare la vittima da nuovi episodi di violenza, è stato allontanato d’urgenza in attesa di un successivo provvedimento cautelare dall’autorità giudiziaria. È stato anche denunciato per porto d’armi e altri oggetti atti ad offendere.

