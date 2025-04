Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Crotone ha arrestato un 36enne, accusato dei reati di tentata estorsione e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Intorno a mezzogiorno, gli agenti della Volante sono intervenuti in via Nazioni Unite, dopo una segnalazione, per la presenza di uomo, che armato di un’ascia, stava minacciando la sorella e successivamente tentava di incendiare l’autovettura di quest’ultima parcheggiata nel cortile di casa.

All’arrivo nella zona della segnalazione, gli agenti hanno trovato l’uomo che urlava frasi sconnesse e inveiva contro la sorella. Il 36enne, già conosciuto per un essere assuntore abituale di sostanze stupefacenti, in preda ad una crisi di astinenza, era andato a casa della sorella con lo scopo di obbligarla a concedergli l’uso della sua autovettura per potersi recare in una città fuori provincia per acquistare la droga.

Dopo il diniego della sorella, l’uomo è andato in escandescenza iniziando a minacciarla con un’ascia. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha poi danneggiato il portone di casa e l’autovettura della stessa parcheggiata nel cortile condominiale, frantumando tutti i vetri e poi provando a incendiarla con liquido infiammabile.

L’uomo ha continuato a inveire e a minacciare con l’ascia anche gli agenti, che con non poca difficoltà sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo con l’utilizzo del taser. Il 36enne dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.