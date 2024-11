Un giovane crotonese di 22 anni, E. M., è stato arrestato in flagranza di reato dalla squadra mobile di Crotone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, nel pomeriggio del 2 novembre scorso, si aggirava nei pressi di una villetta cittadina con un sacchetto in mano, riponendolo all’interno di un intercapedine di uno stabile adiacente.

L’atteggiamento sospetto del 22enne ha spinto gli agenti a fermarlo per un controllo, rinvenendo nel sacchetto complessivamente 91,23 grammi di marijuana suddivisa in 44 dosi racchiuse in della carta stagnola e altri due in involucri di cellophane oltre che due paia di forbici e un bilancino.