La struttura, sita nel quartiere Farina, era stata già presa di mira nel luglio dello scorso anno

Nuovo atto vandalico ai danni dell'asilo comunale “Fratelli Sacconi” situato nel quartiere Farina a Crotone, dopo quello accaduto nel luglio dello scorso anno.

«Al di là dei danni registrati che stiamo valutando e che provvederemo a riparare – ha dichiarato l'assessore comunale ai Servizi Sociali Alessia Romano – l'attività va avanti perché un asilo in un quartiere è presidio di legalità e segno distintivo per la crescita di una comunità. Chiunque abbia commesso questo inutile e gratuito gesto non ha cuore proprio perché effettuato ai danni di una scuola».

«Ringrazio i Carabinieri, le Forze dell'Ordine ed il Comando dei Vigili Urbani prontamente intervenuti – conclude in una nota la Romano - così come gli operatori dell'asilo comunale che si sono già attivati per la ripresa dell'attività scolastica. Faccio ulteriormente appello alle coscienze perché il rispetto dei luoghi è anche il rispetto delle persone».

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Cooperativa Eurotrend che gestisce l'asilo nido Fratellini Sacconi, Francesco Montoro: «Sono veramente indignato e arrabbiato per quanto è accaduto, anche perché purtroppo non è la prima volta. È chiaro che una persona come me che gira l’Italia per parlare di legalità e lotta alla corruzione possa dare fastidio a qualcuno, ma deve essere altrettanto chiaro che intimidazioni come questa non ci fermano, anzi ci invogliano a combattere. Le famiglie oneste di Crotone meritano rispetto e giustizia».