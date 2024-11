A Petilia Policastro un uomo, nel corso di una lite per futili motivi, avrebbe colpito la moglie prima a mani nude e dopo con un bastone

PETILIA POLICASTRO (KR) - Avrebbe colpito la moglie prima a mani nude e poi con un bastone a seguito di un litigio per futili motivi. Con questa accusa un uomo di 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro. Le urla della donna, in fuga con in braccio la figlia di 5 anni, hanno attirato i militari che sono intervenuti. La donna ha raccontato i fatti e, nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato e sequestrato il bastone usato, intriso di sangue. (ab)