Violazione dei sigilli e illeciti di vario genere alla normativa urbanistica-edilizia. Sono le accuse mosse nei confronti di cinque persone denunciate dai carabinieri del gruppo Forestale di Crotone che, unitamente al personale della Stazione Carabinieri Forestale di Savelli e del Nucleo Operativo Radiomobile di Crotone, hanno accertato la realizzazione di opere edilizie abusive, senza permesso di costruire. In particolare, i militari hanno scoperto e sequestrato una struttura in cemento armato (dimensioni 16 metri per 13metri) e una platea ad essa adiacente della superficie di quasi 300 mq.

I carabinieri fanno sapere che «le opere edilizie realizzate sull’immobile erano state già oggetto di altro accertamento, e la successiva attività di monitoraggio e di prevenzione dei fenomeni legati all’abusivismo edilizio ha portato al sequestro delle nuove opere in corso di realizzazione e alla denuncia di cinque persone in concorso tra loro per violazione dei sigilli e illeciti di vario genere alla normativa urbanistica-edilizia». Il Gip presso il Tribunale di Crotone ha già convalidato il sequestro e affidato la custodia al titolare.

«L’operazione – si legge in una nota dei militari - rientra nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati in materia urbanistico-edilizia, tematica troppo spesso ricorrente nel territorio crotonese e per la quale i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Crotone svolgono una imprescindibile azione di contrasto e di prevenzione per la tutela dell’ambiente e del territorio».