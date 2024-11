I Carabinieri di Scandale, in collaborazione con quelli di Crotone, hanno arrestato un 25enne e un 19enne, entrambi residenti nella frazione crotonese di Papanice, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, grazie anche alla ricognizione aerea dei militari dell’8° Nucleo Elicotteri CC di Vibo Valentia,hanno rinvenuto una piantagione, composta da circa 250 piante di canapa indica alte circa 1,80 metri, nelle vicinanze di un canale, su terreno demaniale in località Columbra della frazione di Papanice. Dopo un’ininterrotta attività di appostamento ed osservazione, durata circa 72 ore, i militari hanno sorpreso i due soggetti intenti ad irrigare la citata piantagione. Le piante sono state successivamente estirpate e, previa campionatura, poste sotto sequestro.