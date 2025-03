Una discarica abusiva di rifiuti realizzata su una superficie di circa 4000 metri quadrati è stata sequestrata in località Crepacuore del Comune di Crotone nell'ambito dei servizi svolti dal Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Crotone.



Nell'area sono stati trovati rifiuti di varia tipologia e natura (non pericolosi, pericolosi e speciali) stimati, limitatamente a quelli visibili in superficie, in circa 6500 metri cubi consistenti in laterizi, scarti edili, Raee, pezzi di autovetture, pneumatici, rifiuti ferrosi ed anche lastre di amianto.

I militari hanno accertato che all'interno dell'area, era stato anche effettuato un consistente riempimento del suolo - di altezza variabile tra 1 metro e 3 metri circa rispetto al fondo del terreno stesso - con il deposito di notevoli quantitativi di scarti di materiale edilizio.

Il soggetto responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato quali la realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e la gestione illecita di rifiuti. L'area è stata affidata, in custodia, all'Ufficio ambiente del Comune di Crotone.