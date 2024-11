Al trasportatore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro oltre la confisca degli esemplari di Tonno Alalunga

Trecento chili di tonno della specie Alalunga (Thunnus Alalunga) sono stati confiscati dai militari della Capitaneria di porto di Crotone sulla statale 106. Il prodotto è stato trovato a bordo di un veicolo di proprietà di D.P. di Corigliano Calabro, ispezionato nei pressi della frazione Torretta del comune di Crucoli, durante un'attività di vigilanza condotta per la repressione della pesca illegale.

L'attività, iniziata dalle prime ore del mattino nel bacino portuale di Cirò Marina, si è conclusa con il fermo del veicolo e la confisca del pescato (foto di repertorio) risultato privo della documentazione di tracciabilità obbligatoria per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Al trasportatore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro oltre la confisca degli esemplari di Tonno Alalunga. Il tonno, ispezionato successivamente da personale del Servizio veterinario dell'Asp di Crotone, è stato ritenuto idoneo per il consumo umano e devoluto in beneficenza agli enti caritatevoli della città di Crotone.