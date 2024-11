Destinatario del provvedimento Francesco Anselmo Cavarretta. Posti sotto sequestro beni mobili e immobili tra cui tredici società, un complesso turistico, due opifici, auto e disponibilità finanziarie

Beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e partecipazioni societarie per circa 21 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone a Francesco Anselmo Cavarretta ritenuto collegato alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Crotone su richiesta della Dda di Catanzaro. Cavarretta è ritenuto dagli inquirenti «espressione economica» della cosca Arena per il settore specifico del percepimento di contributi pubblici.

Sequestrate dai finanzieri partecipazioni in 13 società in Calabria, Lombardia e Toscana, aventi per oggetto sociale l'attività nautica/cantieristica, immobiliare ed alberghiera, un complesso turistico-ricettivo, con annessa azienda agricola, estesa e due opifici. Sigilli a tre immobili a Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Cotronei, un terreno edificabile di circa 43 mila metri quadri a Le Castella, due auto e un quad, quattro polizze assicurative sulla vita per un valore di oltre un milione di euro.