Tra questi anche i cosiddetti missili 'Kim' o 'coreano' particolarmente pericolosi. Quattro persone denunciate

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone hanno effettuato diverse perquisizioni per contrastare la detenzione abusiva di materiale esplodente destinato alla vendita ed hanno sequestrato oltre 4 quintali di fuochi d'artificio detenuti in parte in vari magazzini della citta' o nascosti sotto le bancherelle spuntate un po' ovunque. Tra i materiali sequestrati anche quelli artigianali, i cosiddetti missili di "Kim 'o coreano", particolarmente pericolosi, non riportando alcuna etichetta circa la loro pericolosita' e le precauzioni da utilizzare nel maneggio. Quattro persone sono state denunciate.