Gli uomini dell’ufficio volanti impegnati a presidiare le piazze di spaccio della città hanno rinvenuto la droga in una valigetta, nel centro storico. In corso le indagini per identificare i possibili detentori

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, predisposti dal Questore di Crotone, Renato Panvino, il personale dell’Ufficio Volanti impegnato a presidiare alcune piazze di spaccio, ha ritrovato quasi 1,2 chili di marijuana in un vecchio palazzo abbandonato del centro storico.

La droga è stata rinvenuta nel corso di un’ispezione, all’interno di una valigetta e suddivisa in quattro involucri.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, e sono in corso indagini utili ad identificare i possibili detentori della marijuana pronta per essere immessa sul mercato.