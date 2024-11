Il manufatto in cemento armato e di due piani è in fase di realizzazione in località Salica

Un fabbricato abusivo in cemento armato in fase di realizzazione è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Crotone in località Salica. Il manufatto di due piani (alto 7 metri, lungo 15 metri e largo 14,5 metri), che non aveva i necessari titoli edilizi, si trova in un’area considerata a rischio sismico. Il sequestro è stato convalidato dal gip del Tribunale di Crotone.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, uno degli obiettivi perseguiti dai carabinieri forestali per la salvaguardia del territorio, la tutela del paesaggio e dell’ambiente.