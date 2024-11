Vasta operazione di controllo dei territori di Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli da parte dei carabinieri

Una vasta operazione di controllo, finalizzata alla prevenzione di eventi criminosi e al contrasto dell'illegalità diffusa è stata condotta da carabinieri del comando provinciale di Crotone, diretto dal colonnello Salvatore Gagliano, che ha interessato i territori dei comuni di Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli.

In particolare, sono state identificate 120 persone e controllati 90 veicoli, contestate 10 contravvenzioni al codice della strada, in alcuni casi comportanti il sequestro del mezzo e della patente di guida in seguito all’effettuazione di test alcolemico. Sono state eseguite venti perquisizioni personali e veicolari che hanno permesso il sequestro di svariate dosi di sostanze stupefacenti per uso personale del tipo hashish, marijuana e cocaina e segnalate 10 persone alla Prefettura di Crotone.

Particolare attenzione è stata posta dai militari alle sale gioco e scommesse di Cirò Marina, Torre Melissa e Strongoli. Con i militari dei Nuclei antisofisticazione e sanità di Cosenza è stato possibile effettuare numerosi controlli ad esercizi pubblici quali bar e ristoranti rilevando alcune irregolarità relative ad anomalie strutturali e violazioni di norme inerenti la vendita, la conservazione e il confezionamento degli alimenti. Al servizio hanno preso parte 35 militari, con 15 automezzi.