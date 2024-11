A Crotone l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha consentito di rinvenire diverse dosi di marijuana, pronte per lo smercio, occultate nel vano contatori dell’acqua, ubicato sulla strada, vicino ad un esercizio commerciale di Via Marinella.

Gli agenti delle volanti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato il nascondiglio osservando i movimenti sospetti di alcuni soggetti conosciuti quali assuntori, per cui sono intervenuti per trovare riscontro a quanto notato; l’attenzione degli operatori è stata attirata dal vano contenente i contatori dell’acqua, da cui proveniva un forte odore. Aperto lo sportello, hanno rinvenuto lo stupefacente, in particolare 40 involucri di marjuana, per complessivi 123 grammi.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al momento sono in corso le relative indagini a carico di ignoti, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.