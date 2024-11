Un duro colpo quello accusato dai barellieri e dalle dame dell'Unitalsi di Crotone, quando questa mattina si sono accorti della sparizione della statua della Madonna di Lourdes, posta all'ingresso della sottosezione di via Saffo, nel quartiere Tufolo. La Sacra Effige - voluta fortemente dai volontari, dagli associati e dal presidente onorario Ninì Talarico - era stata posta in quel luogo nel 2006, anno dell'inaugurazione della nuova sede, ed era diventata un punto di riferimento per i fedeli che si recavano li per pregare e recitare il Rosario. Un punto di riferimento anche per i giovani volontari e non dell'associazione che frequentano la sede. A quanto appreso, ignoti nella notte hanno portato via la statua del piccolo altare; non sono stati segnalati altri danni o furti all'interno della struttura.

Rimane l'amarezza di un gesto indescrivibile, che va oltre alla mera perdita economica dell'effige, che al tempo stessa aveva un grande valore affettivo da parte dei fedeli, delle dame e dei barellieri. L'Unitalsi, come noto, è un'associazione cattolica che si occupa dei pellegrinaggi e del trasporto degli ammalati ai santuari italiani e internazionali, e da sempre è legata alla Madonna di Lourdes.