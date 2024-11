La vittima, un 35enne romeno senza fissa dimora, è stato lasciato sanguinante sull'asfalto in piazza Pitagora

Carabinieri e polizia a Crotone sono intervenuti in piazza Pitagora, perché era stata segnalata da un passante al 112 e al 113 un’aggressione con un coltello.

C. I., 35enne, romeno, senza fissa dimora è stato trovato riverso sull'asfalto, ferito e sanguinante.

Dopo pochi minuti, raccolti gli elementi utii, agenti e militari dell'Arma hanno indentificato l’autore del violento gesto, un italiano di 45 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, che è stato rintracciato in una strada non distante.

Trovata anche l’arma, un coltello a serramanico con una lama di 6 centimetri, ancora sporco di sangue, usato per ferire la vittima, che il quarantacinquenne aveva gettato per terra dopo l'arrivo delle pattuglie.

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e ora è in prigione in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.