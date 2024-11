Torna a Crotone per il terzo anno aconsecutivo Canili al caldo, la campagna per supportare volontari e associazioni che si occupano di assistere i cani salvati dal randagismo. L’iniziativa è promossa dalla farmacia veterinaria e petshop Farzovet, da Rotary Club e Rotaract di Crotone e Interact Club Crotone.

«Abbiamo deciso di organizzare, per il terzo anno consecutivo, la raccolta di coperte e indumenti caldi da donare successivamente all’Enpa Crotone e Oasi Rifugio Onlus - dice Domenico Chiarello, socio Rotary Club Crotone e Responsabile Vendite Farzovet– per aiutare le associazioni che da sempre si occupano dei cani nella nostra città. In inverno, ogni anno in Italia, sono in media 500 i cani che perdono la vita durante la stagione invernale per il peggioramento di malattie croniche o per una scarsa protezione dal freddo».

Per il presidente Rotary Club, Sabrina Gentile, «è un'attività che si rende necessaria, vista la carenza di tale materiale presso queste strutture che ospitano cuccioli e cani adulti salvati dal randagismo e dall’abbandono».

Il presidente Rotaract, Maria Gloria Asteriti, ricorda che «è arrivato il freddo anche per i nostri amici a quattro zampe», quindi, l’iniziativa permetterà di far trascorrere ai cuccioli «un inverno senza scarsa protezione dal gelo. Con un piccolo gesto, che fa davvero la differenza, la popolazione può dare una mano con un aiuto concreto al funzionamento di tali strutture».

«Durante l’inverno – osserva Angela Mannarino, presidente Interact - il freddo può essere un nemico per gli animali, perciò quest’iniziativa può aiutarli a combatterlo. È un bellissimo gesto di solidarietà, che stimola noi tutti a fare sempre meglio e sempre di più». È possibile portare gli indumenti o le coperte alla Farzovet di via Acquabona III, n. 20 a Crotone, fino al 20 dicembre.