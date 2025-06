Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a tenere sotto controllo i luoghi della movida cittadina, centri di smistamento di sostanza stupefacente tra i giovani, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo B.G. di 41 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’arresto è avvenuto a seguito di una attività che le volanti da tempo stanno conducendo per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti tra i giovani frequentatori della movida. Acquisiti elementi che presso il domicilio dell’arrestato potesse trovarsi dello stupefacente si procedeva ad effettuare una perquisizione domiciliare in una zona centrale della città ove è sita l’abitazione.

Tale attività è seguita con particole attenzione dalla locale Procura della Repubblica di Crotone diretta da Domenico Guarascio, il quale alcuni mesi fa ha fatto il punto in questura con i funzionari di polizia, concordando le strategie investigative per arginare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti. Durante il controllo, accuratamente esteso anche a pertinenze e locali ad uso esclusivo del soggetto, grazie all’acume degli agenti venivano rinvenuti e sequestrati circa 160 grammi di cocaina ben occultati all’interno di un armadio, pronta per essere immessa sul mercato. Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, che annovera precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Crotone, per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità sul territorio. Nella giornata sono stati identificati 250 persone di cui 55 pregiudicati, controllati 122 veicoli, 45 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà, uno è stato segnalato al prefetto e sono state elevate quattro sanzioni al codice della strada.