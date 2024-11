La Guardia di Finanza ha individuato l’ennesimo caso di presunta frode ai danni dell'Unione Europea: un’azienda avrebbe indebitamente beneficiato di finanziamenti comunitari

L’uomo denunciato avrebbe incassato, tra il 2011 ed il 2014, fondi per 230 mila euro erogati dall’Arcea, l’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura dichiarando falsamente di avere in affitto terreni agricoli. Aveva infatti documentato la disponibilità di campi da coltivare attraverso l'esibizione di 13 contratti di fitto di fondi rustici nei Comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Cutro. Ma, eccetto due casi, i proprietari dei terreni hanno disconosciuto i contratti di affitto, uno dei quali sarebbe stato stipulato nel 2012, con un persona deceduta nel luglio del 1997. La vicenda, oltre che alla Procura della Repubblica di Crotone, è stata segnalata anche alla Corte dei Conti per i profili di danno erariale.

L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata.