L'uomo, secondo i militari, avrebbe più volte minacciato e percosso la vittima

I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di esecuzione di custodia in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti di un operaio 39enne. Il provvedimento è scaturito in seguito all’informativa di reato dei militari, circa le reiterate condotte vessatorie e minatorie dell’arrestato, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, per maltrattamenti contro la ex compagna. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.