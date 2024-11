Un crotonese di 22 anni, E. M., è stato arrestato dalla polizia a Crotone con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, noto per precedenti specifici, nel pomeriggio dello scorso 29 novembre, è stato sorpreso dagli agenti mentre, in via Libertà, si disfaceva di una busta di cellophane. Il sacchetto è stato prontamente recuperato dai poliziotti che, all’interno, vi hanno rinvenuto 37,76 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, è stato posto ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che si è celebrato nel pomeriggio di ieri, all’esito del quale è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione ed alla multa di euro 650, dopo aver optato per il patteggiamento della pena.

Nel mese di novembre, nell’ambito dei mirati controlli disposti dal questore, il personale della Squadra Volante di Crotone, è stato impegnato costantemente in attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno particolarmente presente soprattutto in alcune aree della città.

Nello specifico, sono state 18 le persone segnalate alla Prefettura in quanto assuntori di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro di ben 14,3 grammi di cocaina e 18,3 grammi di marijuana. Inoltre, 2 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con conseguente sequestro penale di 42,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana e 1,33 grammi di cocaina.

Inoltre, sono stati sequestrati penalmente a carico di ignoti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti: 10,26 grammi di marjuana, 1,77 grammi di cocaina, 6,32 grammi di hashish e 2,49 grammi di eroina.