Il sindacato: «Il cambio del dg "Organizzazione e Risorse Umane" è un fatto di notevole interesse per tutti i dipendenti e per le organizzazioni sindacali»

Cambia il dirigente generale del dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" della Regione Calabria. «La decisione - rivela il sindacato Csa-Cisal - è stata assunta oggi dalla Giunta regionale. Parrebbe che il posto di Sergio Tassone alla guida del dipartimento sia stato affidato ad interim a Tommaso Calabrò, attualmente reggente di quello alla "Transizione digitale e Attività strategiche"».

«Il cambio del dirigente generale del dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" - scrive in una nota il sindacato - è un fatto di notevole interesse per tutti i dipendenti e per le organizzazioni sindacali della Regione. Per quanto ci riguarda, il dg uscente Sergio Tassone merita applausi, apprezzamenti e lascerà un ottimo ricordo per il lavoro svolto, circostanza peraltro che il sindacato CSA-Cisal ha poche settimane fa riconosciuto pubblicamente».

«D’altro canto, la nomina di Calabrò come nuovo dg ci rassicura perché in questi anni ne abbiamo apprezzato le qualità, le competenze e la consolidata esperienza amministrativa in Regione. Dunque, bene ha operato la Giunta e in particolare il presidente, Roberto Occhiuto e l’assessore al Personale, Filippo Pietropaolo. Ovviamente, non è mai facile intraprendere nuovi percorsi professionali».

«Siamo convinti - aggiunge il sindacato Csa-Cisal - che seguire il percorso intrapreso dal dg uscente, Sergio Tassone, possa rappresentare un buon punto di partenza poiché molte attività sono state portate a termine e molte altre sono state avviate. Confidiamo che il dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" possa ottenere obiettivi crescenti nel condiviso interesse con i sindacati al fine di valorizzare tutti i dipendenti regionali all’interno dell’Ente. Non ci resta - conclude il Csa-Cisal - che rivolgere auguri di buon lavoro al nuovo dirigente generale al Personale Tommaso Calabrò».