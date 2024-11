L’assemblea regionale dello CSAIn Calabria ha riconfermato Amedeo Di Tillo in qualità di presidente per il quadriennio olimpico 2025-2028. Numerose le associazioni sportive, le società, ma anche i dirigenti ed i tecnici partecipanti alle votazioni, così da offrire una testimonianza concreta del percorso di crescita intrapreso dall’Ente di promozione sportiva capace di raccogliere con efficacia le sfide di un settore in rapida trasformazione e di conquistare la fiducia di un ampio ventaglio di realtà sociali e sportive.

Le altre cariche rinnovate

Insieme a quella del presidente sono state rinnovate anche le cariche in seno agli altri organi sociali. I componenti del nuovo Consiglio del comitato regionale sono Francesco Benefico, Carmela Caparelli, Carmen Martino, Emanuele Mastroianni, Francesco Miranda, Pietro Orefice ed Erika Spaltro. Revisore unico dei conti è stato riconfermato Carlo Luzzi. Rinnovo anche per il gruppo dei delegati nazionali. Sono risultati eletti Maddalena Bellissimo, Cosimo Cariolo, Elisa Curcio, Simone Gallo, Antonio Luzzi, Giuseppe Maddalena, Sandro Mangiarano, Antonio Rizzuti. Membri dell'assemblea ridotta regionale sono stati indicati Nadia Abbritta, Mirco Antognetti, Vincenzo Bruni, Emanuele Cipparrone, Ivana Dos Santos Ferreira, Pablo De Stefanis, Alex Umberto Galluzzi, Giada Gambilongo, Anthony Magliari, Eraldo Marrelli, Giuseppe Retta e Fiore Rocca.

Appuntamento partecipato

L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata dalla partecipazione ai lavori assembleari di esponenti delle istituzioni sportive e imprenditoriali, dell’associazionismo e del sociale. Sono intervenuti tra gli altri i cavalieri della Repubblica Italiana Pasquale Giardino, Angelo Cosentino e Giacomo Ferlaino; la vicepresidente nazionale della Federazione Squash Antonella Granata; Adelino Liuzzi, presidente regionale federazione Badminton; Joe Lappano, consigliere federale della Federazione Italiana Tennis e Padel; Rocco Deodato, segretario generale Unpli Calabria; Pino Abate, consigliere nazionale del Coni; Franca Ferrami, consigliere nazionale Csain; Vito Mecca, presidente regionale CSAIn Basilicata; Salvatore Spinella, vicepresidente nazionale vicario CSAIn e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.

Obiettivo giovani

«Dobbiamo proseguire sul percorso che abbiamo tracciato in questi ultimi anni – ha detto Amedeo Di Tillo a margine dell’assemblea - consapevoli della fiducia e della rappresentatività che ci siamo ritagliati nel mondo dello sport. Il nostro sguardo – ha aggiunto - è fermamente proiettato al futuro. Lo slogan che abbiamo scelto per il nuovo quadriennio olimpico, Obiettivo giovani, non è casuale, tutt'altro: è un impegno preciso a promuovere un più ampio numero di iniziative nelle scuole, con campagne sociali contro la devianza e tutte le nuove forme di dipendenza. Siamo fiduciosi di poter attivare dei percorsi di formazione e sensibilizzazione con la collaborazione di tutte le istituzioni e le realtà sociali, politiche e produttive del territorio, pronte a mettersi in gioco per rendere la nostra società migliore».