Sarà una corsa a due per l'incarico direttivo di presidente del tribunale di Paola. Lo si evince dalla proposta di delibera avanzata dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale si è equamente divisa sulla scelta per il delicato ruolo. Tre voti sono andati al giudice Piero Santese, attuale capo dell'ufficio gip-gup di Cosenza, e tre al magistrato Filippo Giuseppe Leonardo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Santese, come anticipato dal nostro network, ha presentato domanda anche per il tribunale di Cosenza, dove concorrono altri colleghi, alcuni già in servizio nel distretto giudiziario di Catanzaro. A tal proposito, nei giorni scorsi sempre la quinta commissione del Csm ha indicato il magistrato Roberto Carrelli Palombi di Montrone, attuale presidente del tribunale di Siena, per l’incarico di presidente della Corte d’Appello di Lecce. Un candidato in meno per Cosenza, visto che è stato proposto all’unanimità dei presenti.