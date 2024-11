Il consigliere di Palazzo dei Marescialli interviene sulle accuse mosse alla Magistratura di non aver riservato il giusto interesse per le difficoltà manifestate dagli uffici vibonesi

«Sulla vicenda di Vibo Valentia il Csm non rimane inerte. La prima commissione sta attentamente monitorando la situazione di quell'ufficio in costante contatto con il procuratore generale spesso presente fisicamente nei locali della procura circondariale per offrire ogni supporto ai giovani colleghi». Lo ha sottolineato il Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara rispondendo a chi ha accusato Palazzo dei marescialli di non essere intervenuto sulle criticità che riguarderebbero la Procura di Vibo Valentia.