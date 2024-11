Nuovo incarico nel Distretto giudiziario di Catanzaro per il magistrato Piero Santese che da oggi diventa ufficialmente il nuovo presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro. La nomina è arrivata nel corso del Plenum che si è tenuto nella mattinata di oggi a Palazzo Bachelet. Santese, attualmente in servizio presso il tribunale di Cosenza con le funzioni semidirettive di presidente della sezione gip/gup.

L'assemblea plenaria, coordinata dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, ha espresso 28 preferenze per il togato Piero Santese, solo un voto invece è andato alla collega Caterina Capitò. Si è registrata tuttavia solo un'astensione.



Santese ha quindi ottenuto una maggioranza schiacciante. Parte sin da oggi dunque la corsa a sostituire il giudice che di recente aveva concorso anche per la presidente del tribunale di Paola. Santese, infine, prende il posto di Gabriella Reillo, oggi presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Catanzaro, e in attesa di capire se il Csm preferirà lei oppure la collega Concettina Epifanio (presidente del tribunale di Palmi) per il posto lasciato vacante da Domenico Introcaso, andato in pensione.