Secondo il pentito Antonio Russo, l’ingegnere sarebbe stato «sotto la bandiera» della potentissima cosca di Gioia Tauro. Anche la sorella, dirigente del Comune di Gioia Tauro, fermata dalla Guardia di Finanza. Di lei il collaboratore dice: «Si è sempre mossa dietro l’abile regia del fratello»

«Occorre dire che il rapporto, di natura criminale, tra i Bagalà ed i fratelli Nicoletta, Rocco ed Angela, è stato certificato nell’ambito di questa indagine da plurimi e concordanti elementi di prova». Si esprimono così i magistrati della Dda di Reggio Calabria a proposito delle figure dei fratelli Nicoletta. Il primo – Rocco – è ingegnere. La seconda – Angela – è dirigente dei Lavori pubblici al Comune di Gioia Tauro.

Secondo il pentito Antonio Russo, quello di dirigente comunale era «un posto che era stato promesso all’ingegnere Rocco Nicoletta per volontà dei Piromalli, però l’ingegnere, avendo già la sua professione, lo diede, l’ha ceduto alla sorella che si muove sempre dietro la sua abile regia». E, secondo i magistrati della Dda, è proprio sotto tale regia che l’ingegnere Angela Nicolatte aveva favorito i Bagalà. In particolare Francesco, figlio di Gino, per alcune “lottizzazioni” e per altri appalti. Francesco Bagalà, per ricambiare il favore, avrebbe «prestato dei soldi senza interessi all’ingegnere Rocco Nicoletta», destinati a coprire un debito contratto da quest’ultimo con Giovanni Copelli, diventato oneroso a causa degli interessi usurari applicati.

Ecco uno stralcio dell’interrogatorio del pentito Russo:

- eh, ma voglio dire… Questi lavorano tantissimo, lavorano tantissimo, da anni fanno appalti pubblici… lo svincolo si Rosarno…

ANTONIO RUSSO: lo svincolo di Rosarno, questo le posso dire, che mi disse l'ingegnere Nicoletta, che la si era messo d'accordo sempre tramite i Piromalli, hanno un pochettino diviso la fetta tra i Piromalli, i Pesce e tutta la compagnia di ‘ndrangheta di Rosarno ecco…

- quindi chi è che si erano accordati?

ANTONIO RUSSO: i Bagalà…

- i Bagalà quindi con i Piromalli…

ANTONIO RUSSO: tramite i Piromalli, perché lui non è che poteva presentarsi…

- ecco questo voglio capire…

ANTONIO RUSSO: no, non esiste, lui viaggia sotto una (inc.)

- ok…

ANTONIO RUSSO: va bene? Lui viaggia sotto la bandiera dei Piromalli, quindi lui quando va a fare dei lavori fuori, quanto pagano gli altri paga pure lui, però non ha nessuna agevolazione se non quella di stare tranquillo pagando quella piccola percentuale e si presenta solo una famiglia, perché poi in tanti paesi ci sono tante famiglie…

- tante famiglie, quindi queste sono le agevolazioni, si presenta una sola famiglia e comunque…

ANTONIO RUSSO: lui da conto a quella famiglia, come l’episodio dei Ficara quando venne a lavorare… ecco che io ho già riferito anche in fase processuale contro Copelli… quando venne a lavorare si rivolse a Copelli, quindi basta, Ficara non poteva andare… non si poteva presentare nessun altro là, nessuno dei Piromalli, nessuno dei Molè, nessuno dei… nessuno dei Guerrisi, quel lavoro che ha fatto a lui… perché lui dava già conto a Gianni Copelli, quindi se si presentava qualcuno lui gli avrebbe detto: “vai a parlare con Gianni Copelli…”

- e quindi Bagalà lei dice che è sotto una (inc.) nel senso che è sotto l’effige Piromalli?

ANTONIO RUSSO: Piromalli…

- tutti sanno che…

ANTONIO RUSSO: si si si, sanno che là, dietro di lui, ci sono i Piromalli quindi stop…

- quindi c'era stato un accordo tramite i Piromalli, con i Pesce?

ANTONIO RUSSO: con i Pesce, i Bellocco e tutte le famiglie di Rosarno, questo mi è stato riferito dall'ingegnere Rocco Nicoletta, il quale è molto amico di Franceso Bgalà, anche per questioni di prestiti di soldi e poi andiamo avanti, perché la sorella dell’ingegnere Nicoletta lavora anche al Comune di Gioia Tauro, all’ufficio tecnico. Quello era un posto che era stato promesso all’ingegnere Nicoletta per volontà dei Piromalli, però l'ingegnere, avendo già la sua professione, lo diede, l'ha ceduto alla sorella che si muove sempre dietro la sua abile regia. Si chiama Angela Nicoletta che io ho riconosciuto anche in foto quando ero… in album fotografico…

- ok…

ANTONIO RUSSO: lottizzazioni, mercato immobiliare, [OMISSIS], tutto… tutto filtra da là…

- quindi Nicoletta, se capisco bene, ha un rapporto diretto con i Piromalli? Cioè…

ANTONIO RUSSO: con Antonio Piromalli, il figlio di “facciazza”. Tant'è che nell'ultimo periodo era sotto usura con Giovanni Copelli, l'ingegnere Nicoletta, ha subito anche umiliazioni e mortificazioni da Giovanni Copelli però a me ha sempre detto: “appena esce Antonio sono cose che io porterò avanti, appena esce Antonio sono cose che porterò avanti”. Siccome mi pare che Antonio dovrebbe uscire a breve…

- (inc.)

(…)

ANTONIO RUSSO: questo non lo so, so che lui venerava Antonio Piromalli come un Dio, se lui ha fatto la fabbrica al porto, non è un caso che abbiano la fabbrica al porto loro, nella zona franca di Gioia Tauro… non è un caso, perché al porto la fabbrica non ce l’ha nessuno…

