Gli investigatori intercettano Gianluca Scali e tale Mimmo. Esce fuori tutta la loro preoccupazione per l’inchiesta “Ceralacca”, definita come un’operazione che ha colpito la ‘ndrangheta vera, quella economicamente forte

«Questa è ‘ndrangheta, non crimine!». Se non fosse per la naturalezza e la spontaneità delle conversazioni, sembrerebbe di trovarsi di fronte a due che sanno di essere intercettati e, dunque, tendono ad escludere le responsabilità penali per gli imputati del processo “Il Crimine”.

Gare d'appalto truccate per favorire la 'ndrangheta: 33 arresti. Sequestrate 54 imprese

Perché a sentire Gianluca Scali e tale Mimmo, l’operazione “Ceralacca” avrebbe colpito la ‘ndrangheta vera, non il blitz del luglio 2010. E il giorno dopo l’esecuzione dei provvedimenti riguardanti gli appalti alla Provincia di Reggio Calabria, ecco come commentano:

SCALI Gianluca: PIGNATONE ieri si è scialato, questa è l'ultima operazione che ha fatto è stata questa qua

MIMMO ((N.M.I.)): pure...

SCALI Gianluca: PIGNATONE...

MIMMO (N.M.I.): ah, questa qua?

SCALI Gianluca: ... ha detto "questa è 'ndrangheta, non crimine

MIMMO (N.M.I.): (ride) no, ha detto nell'intervista "per l'inchiesta" per andare a prenderli "non abbiamo usufruito di un pentito" gli ha detto "tutti intercettazioni ambientali" loro lo dicevano "fora gabbu" .. che cazzo vogliono?

SCALI Gianluca: si, incomp.le... ma c'è un incomp.le che gli ha detto " ma quale 'nnachiata questa qui non è la nnachata vera, la nnachita vera questo qua erano…

MIMMO (N.M.I.): si erano (ride)...

SCALI Gianluca: ... QUESTO SI STAVA COMPRANDO VEOLIA

MIMMO (N.M.I.): mannaggia la (bestemmia) e che facevano questi? Appalti li... ALTRO CHE QUESTI QUATTRO SCIANCATI, MICO OPPEDISANO DEL CAZZO... GLI DEVONO METTERE IL PANNOLONE SE NO SI PISCIA...

SCALI Gianluca: È DA UNA VITA CHE MANGIAVANO QUESTI QUA... ALLA GRANDE TUTTO QUELLO CHE PASSAVA...(incomp.le parla sottovoce)...

MIMMO (N.M.I.): chi?

SCALI Gianluca: (incomp.le) NELLA CALABRIA... NOI ERAVAMO LA CHE PRENDEVAMO...(ride)

MIMMO (N.M.I.): (ride) e loro...

SCALI Gianluca: ... non sapeva neanche...

MIMMO (N.M.I.): ... (ride) e loro si spartivano i territori

SCALI Gianluca: ma lo sapevano Mi...

MIMMO (N.M.I.): (ride) se li dividevano gli altri... ah (incomp.le) infamità (incomp.le)... mannaggia la... (impreca)...

SCALI Gianluca: MA È UNA VITA CHE LO FANNO... CON COSO... CON LONGO... È DA UNA VITA CHE QUESTO QUA CONTINUA

MIMMO (N.M.I.): il Ba...

SCALI Gianluca: eh, ma in questo gioco, no Mi... è un gioco al massacro... e non riescono a capirlo

MIMMO (N.M.I.): (incomp.le) li salano... QUESTI SI SCIALANO A GIOCARE ALLA 'NDRANGHETA E SI RIEMPIONO (URDINU) DI GALERA... a giocare non è che... A GIOCARE ALLA NDRANGHETA QUESTI

SCALI Gianluca: ma che poi ti dirò una cosa... guarda che alla fine (inomp.le) porta solo disprezzo verso le cose... no?

MIMMO (N.M.I.): si si

SCALI Gianluca: ma cazzo, come fate a non capire...se vogliono anche togliere il sistema delle buste e dei coglionetti e dei... che poi è un imprenditore alla fine dei conti, no... rendetevi conto a voi come vi fanno... cioè come cazzo fate a non rendervi conto?

MIMMO (N.M.I.): (impreca)...

SCALI Gianluca: o Mi vedi che questi qua li ha assa... vabbé che qua li ha assaltati il GICO... sono arrivati pure quelli la... che c'è una forza speciale della Guardia di Finanza quelli la...

MIMMO (N.M.I.): dove?

SCALI Gianluca: ...per l'inquinamento dell'Economia (NDR: intende Tutela Economia)... per questa operazione

MIMMO (N.M.I.): e a Lecce ci sono... mi ha detto mio fratello che a Lecce c'è una grossa ditta che ha sessanta operai mi ha detto "Mario" mi ha detto " hanno affittato un albergo intero sono arrivato quattro pullman di finanzieri ora a Lecce"... pare fare questi cazzi di ...appalti contrappalti... quattro pullman della finanza, hanno requisito un albergo (impreca)... per sette otto mesi... ci fanno il culo... gli fanno il culo tanto ora

SCALI Gianluca: MA FORSE NON HAI CAPITO MI... SE TI DICONO CHE HANNO TAGLIATO ED IO L'HO CAPITO... CHE A ME...

MIMMO (N.M.I.): SE ERA CINQUE O SEI ANNI ADDIETRO...

SCALI Gianluca: ...mi hanno detto mezza parola... me ne vado, che non sono duro... via

MIMMO (N.M.I.): si, duro il cazzo, che ti pestano

SCALI Gianluca: a me appena mi dicono qualche mezza cosa gli dico "attenzione... alzo mani... via"... sono debole, me la canto (ride)... hanno arrestato pure il cognato della Gregoraci... il cognato pure di Briatore hanno arrestato...

MIMMO (N.M.I.): quello di Soverato? Di coso... vicino a mia zia... mia zia li conosce...

SCALI Gianluca: eh, lo hanno arrestato in questa operazione qua perché lui era il direttore...

MIMMO (N.M.I.): ma di Soverato erano Lu questi? Questi di Sovera... ma a Reggio li hanno arrestati o a Catanzaro? Di dove cazzo sono...

SCALI Gianluca: in poche parole mi... ora lascia che te lo dico... in poche parole questi qua che facevano mi... sia alla SUAP che nella Prefettura, entravano con le chiavi si prendevano le buste e li sostituivano direttamente nella cassaforte della Suap... sia alla Sorical a Catanzaro...

MIMMO (N.M.I.): (impreca)...

SCALI Gianluca: avevano le chiavi dell'ufficio... della Provincia... aprivano nella notte... andavano e facevano... staccavano le telecamere, facevano il lavoro... allora perché gli hanno messo le telecamere?

MIMMO (N.M.I.): mi....

SCALI Gianluca: ... le altre telecamere erano della Finanza, perché le altre telecamere le hanno staccate...

MIMMO (N.M.I.): (incomp.le) ride...

SCALI Gianluca: ... e c'erano le altre (ride)... quando si sono tolti il passamontagna...

MIMMO (N.M.I.): (impreca)... li sfiancano Lu...

SCALI Gianluca: ah?

MIMMO (N.M.I.): li sfiancano...

SCALI Gianluca: LI SFIANCANO... I BENI GLI FOTTONO

MIMMO (N.M.I.): gli fottono i beni Lu? (impreca)...

SCALI Gianluca: (incomp.le)... QUALCHE COSA ABBIAMO PURE IO E MIMMO(incomp.le)...

MIMMO (N.M.I.): come?

SCALI Gianluca: ...PERÒ CI SIAMO TIRATI SUBITO INDIETRO...

MIMMO (N.M.I.): (impreca)

SCALI Gianluca: MIMMO VEDE PIÙ LUNGO... MIMMO GIUSTAMENTE DICE "MA A NOI CHI CAZZO CE LO FA FARE? (INCOMP.LE) IO BUTTO BITUME, TU BUTTI CEMENTO, A NOI CHI CAZZO CE LO FA FARE A METTERCI CON QUESTO E CON QUELLO, TANTO SEMPRE LORO PRENDONO IL LAVORO E SEMPRE NOI DOBBIAMO FARLO"...

MIMMO (N.M.I.): (ride) LORO SI DEVONO ROMPERE IL CULO

SCALI Gianluca: LORO SI DEVONO ROMPERE IL CULO, POI GIRANO E VOLTANO POI... (parla sottovoce incomp.le)... non ci spolpa nessuno, non ci caccia nessuno... non ci sposta... chi cazzo ce la fa fare?

MIMMO (N.M.I.): siete con sette e mezzo

SCALI Gianluca: dice "fermiamoci un minuto" avevano cercato di coinvolgerci dice "no" dice ... "noi ci siamo regolati... no" dice...

MIMMO (N.M.I.): TANTO NOI CE LO FACCIAMO LO STESSO... O LO PRENDE QUESTO O LO PRENDE QUELL'ALTRO CHE CAZZO ME NE FOTTE A ME

SCALI Gianluca: no, ma non vogliamo neanche cose piccole, hai capito?

MIMMO (N.M.I.): si si

SCALI Gianluca: questi due fratelli... perché l'altro fratello non prendeva un lavoro Mi... neanche a morire

MIMMO (N.M.I.): (impreca)... li ha denunciati alla Finanza...

SCALI Gianluca: (incomp.le) se l'è cantata un fratello...

MIMMO (N.M.I.): alla faccia del cazzo

SCALI Gianluca: ... non prendeva un lavoro... questi qua avevano una ditta in quattro...

MIMMO (N.M.I.): (impreca)...

SCALI Gianluca: ... SI SONO DIVISI, IL FRATELLO QUESTO QUA, PINO, NON GLI FACEVA PRENDERE UN LAVORO AI FRATELLI NEANCHE A MORIRE...

MIMMO (N.M.I.): mannaggia l'ingordigia della (impreca)...

SCALI Gianluca: dice " finché non mi venite... qua ad (incomp.le)"

MIMMO (N.M.I.): li ha conciati (impreca)...

SCALI Gianluca: e quello se n'è andato dal Presidente, in giro in giro... avanti e indietro...denunce, questo e quello...

(c.m.)