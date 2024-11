La polizia brasiliana ha arrestato un membro della gang Primeiro Comando da Capital (Pcc), sospettato di essere il supervisore della 'ndrangheta calabrese per l'invio di cocaina in Europa. Andre de Oliveira Macedo, detto 'Andre do Rap', è stato fermato da agenti della polizia investigativa di San Paolo in collaborazione con gli 007 italiani e americani. «Secondo le informazioni delle agenzie di intelligence internazionali, l'uomo era a capo del gruppo del Pcc incaricato di inviare droga dal porto di Santos alla Calabria, e da lì nel resto d'Europa», ha dichiarato il commissario Fabio Pinheiro Lopes. Secondo gli inquirenti, Macedo potrebbe aver avuto legami anche con gli italiani Nicolas e Patrick Assisi, padre e figlio, arrestati all'inizio di luglio.