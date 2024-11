A San Pietro a Maida un'auto parcheggiata sotto casa del proprietario ha preso fuoco. Sul posto per i rilievi i carabineri

Notte movimentata nel Catanzarese, dove i carabinieri della stazione di Girifalco al comando del tenente Felice Bucalo sono dovuti intervenire in diversi punti del territorio.

San Pietro a Maida

A San Pietro a Maida i militari sono sopraggiunti per effettuare alcuni rilievi ad una vettura parcheggiata sotto casa del proprietario, A. N., e andata a fuoco durante la notte. Il rogo ha danneggiato gli infissi delle finestre del piano terra. Le cause dell'incendio sono in corso d'accertamento.

Curinga

A Curinga è andato invece a fuoco un casolare di campagna. I militari giunti sul posto hanno rinvenuto una finestra forzata e una tanica di benzina. Gli strumenti musicali presenti all'interno e altre attrazzature sono andate distrutte.

Luana Costa