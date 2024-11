Incendio in una abitazione a Curinga. Il rogo si è sviluppato in mattinata in una struttura in piazza Immacolata. Le fiamme hanno interessato un appartamento su due livelli, al momento disabitato, situato nel centro storico del comune.

Sul posto sono giunte Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme. Distrutto il livello piano strada mentre danni dovuti al fumo denso si sono registrati al piano sovrastante. Dalle notizie fornite dagli abitanti della zona, l'abitazione era da tempo disabitata. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alle abitazioni limitrofe. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio.