Una Panda con a bordo cinque persone, di cui due bambini di 3 anni e un neonato di pochi giorni, è uscita fuori strada sulla strada provinciale 42 a Cutro, nel crotonese, a causa di un vasto incendio di sterpaglie a bordo strada che ha ridotto la visibilità del conducente. Tutti i passeggeri – la mamma, i figli e i nonni - sono fortunatamente rimasti illesi, solo qualche ferita lieve e qualche escoriazione che non hanno interessato i più piccoli; l'autovettura è andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone che si trovavano nelle vicinanze della stazione ferroviaria cutrese, impegnati in un incendio di sterpaglie.