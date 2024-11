La terna commissariale è composta dal prefetto in quiescenza Domenico Mannino , dal viceprefetto in quiescenza Girolamo Bonfissuto e dal funzionario economico-finanziario Emiliano Consolo

È stata nominata la commissione che guiderà il comune di Cutro, sciolto per ingerenza da parte della criminalità organizzata dal Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso. Lo rende noto la Prefettura di Crotone. La terna commissariale è composta dal prefetto in quiescenza Domenico Mannino, dal viceprefetto in quiescenza Girolamo Bonfissuto e dal funzionario economico-finanziario Emiliano Consolo.