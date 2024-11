Il progetto prevede opere di consolidamento e bitumazione per la messa in sicurezza dei tratti franosi. Il bando, pubblicato in questi giorni, prevede l'avvio lavori entro la primavera

La Provincia di Crotone ha pubblicato il bando di gara per i lavori di consolidamento sulla strada provinciale 63 al km10+100 nel territorio del Comune di Cutro. I lavori, del costo di 181mila euro, metteranno in sicurezza la strada, nel tratto più compromesso dagli smottamenti. Il progetto prevede l'esecuzione di opere di consolidamento con pali in cemento armato, la sistemazione dell’arteria mediante risagomatura in conglomerato bituminoso, la realizzazione o il ripristino di cunette per la regimentazione delle acque piovane. Obiettivo, facilitare la percorribilità e mettere in sicurezza l’utenza. Inizio lavori, entro la fine della primavera.

La Provincia: «Risultato importante»

«Un risultato importante – fa sapere in una nota il consigliere provinciale Rino Le Rose - raggiunto grazie alla collaborazione dell’Ufficio lavori pubblici, impegnato sul territorio a dispetto delle difficoltà finanziare dell’ente, e che continua a dare risposte concrete alle esigenze del territorio». «Come amministrazione provinciale - si fa presente - siamo soddisfatti per l’operato messo in campo, consapevoli che il settore viario rappresenta una delle maggiori criticità per la nostra provincia. Per questo, crediamo sia arrivato il momento che il governo centrale metta mano alle province, ridando loro dignità e risorse».