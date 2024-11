I carabinieri hanno sequestrato mitra, fucili e pistole

Cutro (Kr) - Armi da guerra e munizioni. Un arsenale è stato scoperto dai carabinieri a Cutro, in provincia di Crotone. I militari hanno recuperato un fucile mitragliatore kalashnikov, una mitraglietta israeliana Uzi, due fucili, 11 pistole e ottocento cartucce di vario calibro. In manette è finito A.T., 25 anni, incensurato. Il giovane aveva le chiavi dell’appartamento in cui i carabinieri hanno trovato l’arsenale. Secondo gli inquirenti le armi sequestrate erano in dotazione agli affiliati ai clan della ‘ndrangheta del crotonese.