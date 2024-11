Antonino Monteleone, 35 anni, ha lavorato per il programma di La7 Exit, per Report su Rai 3 e Piazza Pulita, programma che lo ha reso noto al pubblico. Nel 2017 è entrato a far parte del cast de Le iene in veste di inviato. Il giornalista e TV reporter sarà protagonista della nuova puntata della Capitale vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

Come vedere La Capitale vis-à-vis

Appuntamento stasera, venerdì 25 marzo alle 20, su LaC Tv, canale 19 del DTT, su LaC Sat, canale 419 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.