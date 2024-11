La vettura è stata rinvenuta in via Trieste a Reggio. Proseguono le ricerche dell'uomo

La Polizia di Stato ha rinvenuto in via Trieste a Reggio Calabria l'autovettura con cui stamani è fuggito Ciro Russo, 42 anni, pregiudicato di Ercolano (Napoli), subito dopo avere dato fuoco alla ex moglie in via Frangipane. L'auto è una Hyundai i30 targata FF685FW. Proseguono le ricerche dell'uomo che vedono impegnata la Polizia di Stato in una caccia ad ampio raggio.

Evade dai domiciliari, dà fuoco all’auto con dentro l’ex moglie e fugge: è caccia all’uomo