Un impegno ultradecennale a servizio del territorio che si è irrobustito in pieno lockdown con il ruolo operativo svolto all'interno del Coc di Castrovillari e che oggi si trasforma e si rende prossimo alle persone in difficoltà che hanno bisogno di cure. I volontari della Croce Rossa Italia della sezione di Castrovillari ogni giorno svolgono l'accompagnamento dei dializzati presso l'ospedale cittadino. Un servizio in collaborazione con l'Asp di Cosenza che mette i volontari al servizio della collettività, soprattutto quella più sofferente. Ricevuta la chiamata ci si mette in ambulanza per raggiungere il domicilio del malato da trasferire in emodialisi.

L'impegno durante il lockdown

«Un servizio - spiega Mariagrazia Mainieri, presidente della Cri di Castrovillari - iniziato subito dopo il primo lockdown e che avevamo effettuato negli anni precedenti e che adesso diventa anche più impegnativo dato il periodo e cerchiamo di fare in massima sicurezza, come sanno fare i nostri volontari». La mission a servizio del territorio si è irrbostutita nel primo lockdown con l'operatività a 360 gradi che si concretizza nei numeri: «Abbiamo risposto a 1700 telefonate uguale ad altrettanti servizi tra consegna spesa, farmaci ed altri servizi - spiega Mainieri - ed abbiamo dato sostegno dal punto di vista alimentare a 1000 persone», con un punto di distribuzione che fu sostenuto dal comune e donazioni di tanti privati cittadini.

Il tracciamento dei contagi

Oggi il carico di lavoro continua in maniera diversificata e chiama la sede Cri ad un nuovo impegno per il tracciamento dei contagi. Il Comune, infatti, ha affidato al comitato di Castrovillari l'organizzazione dei tamponi rapidi che saranno effettuati presso l'area mercatale nella tenda della protezione civle e serviranno «per avere uno screening sulla popolazione quantomeno sulle persone che hanno avuto contatto con positivi o provengono da situazioni a rischio». Una mappatura importante per arginare il diffondersi del contagio che fa registrare anche a Castrovillari numeri importanti.