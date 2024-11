Vicinanza dal popolo della rete per Mimmo Lucano, famoso per l'accoglienza di migranti, indagato dalla Procura di Locri

Il popolo del web si è già schierato. La notizia dell’indagine a carico del sindaco di Riace Mimmo Lucano ha fatto in poche ore il giro della rete. E sulla bacheca Facebook del primo cittadino di Riace i messaggi di vicinanza e solidarietà arrivano a pioggia.

Solidarietà dai social

Tra i primi a esprimere sostegno a Lucano è il vicesindaco di Gioiosa Jonica Maurizio Zavaglia. «Vogliono abbattere la più bella esperienza di accoglienza ed integrazione dell'Europa Occidentale – scrive su Fb – io sto con Mimmo». E poi ancora: «Colpire Mimmo Lucano – osserva Laura - svela la volontà di colpire Riace per screditare la sua politica solidale ed accogliente. Per rinforzare il razzismo ed alzare le frontiere, buttando fango su un'esperienza di giustizia sociale e libertà. Io sto con Lucano, con il suo sogno di un mondo più giusto. I fascisti ed i razzisti vestiti da questurino non pensino che questo basti per poterci fermare».

La solidarietà sui social è totale. «Tutti i controlli necessari dimostreranno quanto giusta sia una persona come Mimì – sostiene Gabriele - uno talmente generoso che non accetta nemmeno che gli si offra un caffè ma che volentieri fa il contrario». E intanto su Twitter l'hashtag #Riace è diventato trend topic. Nei prossimi giorni Lucano, indagato per abuso d’ufficio, truffa e concussione, sarà sentito in Procura a Locri.

Ilario Balì